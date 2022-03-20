شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: إسقاط 3 مروحيات روسية وإبادة فرقة إنزال مظلي هاجمت كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها أسقطت 3 مروحيات للقوات الروسية ليلة أمس وأبادت فرقة الإنزال المظلي التي هاجمت العاصمة كييف.

وأوضحت أن قواتها كبدت القوات الروسية في منطقة إيزوم خسائر كبيرة ومنعتها من اختراق خط الدفاع، متصدية لهجمات الروس في جميع الاتجاهات.

وأكدت أنه تم إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وإجبارها على التراجع مسافة 70 كلم عن العاصمة، مشيرة إلى أنه يتم نقل قوات روسية نحو بيلاروسيا لتعويض الخسائر على الجبهة الشرقية.

وأضافت أن الجيش الأوكراني يواصل تأمين الغطاء الجوي للمدن المكتظة بالسكان والمناطق التي تضم منشآت صناعية، وأنه تمكن من استعادة خط الدفاع الأمامي على بعض الحدود في المنطقة الجنوبية للبلاد، مؤكدة أن روسيا نقلت مرتزقة أجانب جددًا إلى الحدود.

من ناحيتها كشفت نائبة رئيس الحزب الحاكم الأوكراني، أن الجيش يقاتل بدعم شعبي وليس هناك أي إملاءات من أي دول، مؤكدة أنه لا يوجد قائد سياسي في أوكرانيا سيرضى بالتنازل عن إقليم دونباس.

يأتي هذا في الوقت الذي تدوي فيه صافرات الإنذار بمدينة لفيف، وتدعو السلطات السكان إلى النزول إلى الملاجئ، مع تعرض مدينة ميكولايف جنوبي البلاد لعدة ضربات جوية روسية.