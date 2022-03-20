شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 86 منزلا جراء حرائق غابات بولاية تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز يوم السبت أن حرائق غابات دمرت 86 منزلا ومعظم بلدة كاربون الصغيرة بولاية تكساس الأمريكية في الوقت الذي تسببت فيه أربعة حرائق غربي دالاس في حرق 54 ألف فدان وقتل نائبة قائد الشرطة الذي كان يساعد الناس على الفرار.

وقالت هيئة الإطفاء في تكساس يوم السبت إن الحرائق الأربعة محتدمة منذ الأربعاء أو الخميس في مقاطعة إيستلاند التي تبعد نحو 190 كيلومترا غربي دالاس وتم احتواؤها بنسبة 30 في المئة تقريبا.

وذكرت الصحيفة أن نحو 85 في المئة من بلدة كاربون التي يبلغ عدد سكانها 225 نسمة احترق ونشرت صورا لمنازل تحولت إلى أنقاض.

وقال مكتب حاكم تكساس جريج أبوت يوم الجمعة إن أبوت قرر اعتبار 11 مقاطعة في تكساس مناطق كوارث وأمر بتنكيس الأعلام في مقاطعة إيستلاند تكريما لنائبة قائد الشرطة باربره فينلي.

وقال جيسون فيجر قائد شرطة إيستلاند إن فينلي توجهت بالسيارة يوم الخميس للاطمئنان على شخص مسن كجزء من واجباتها الرسمية.

وأضاف فيجر "مع تدهور الأوضاع بشكل كبير وضعف الرؤية بسبب الدخان انحرفت سيارة السارجنت فينلي عن الطريق وغمرتها النيران"