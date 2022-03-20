جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (السبت) إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين: «محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى».

وكان جونسون قد قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام، حسبما قال مقر رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد مكالمة بين الزعيمين أمس (الجمعة).

وأضاف البيان: «قدم رئيس الوزراء دعمه لموقف أوكرانيا في المفاوضات، وقال الرئيس (الأوكراني) إن المشاركة البريطانية موضع تقدير كبير».