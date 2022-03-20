الأعرجي يصل الى أربيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، على رأس لجنة تحقيقية الى محافظة أربيل.

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، انه "اللجنة التحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصلت إلى أربيل".

واضاف، ان "وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد استقبل اللجنة التحقيقية التي ضمت عددا من القيادات الامنية".

وكانت عاصمة إقليم كردستان قد تعرضت إلى هجوم بـ12 صاروخاً باليستياً، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأميركية ومحطة كردستان 24 بمصيف صلاح الدين؛ ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.