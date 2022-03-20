انت الان تتابع خبر عداء عراقي يتأهل لبطولة العالم في كولومبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عدنان محسن المدرب الذي يشرف على تدريبات اللاعب في تصريحات: "فلاح حقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم في سباق 100 متر، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 10.58 ثانية، والرقم التأهيلي الثاني في سباق 200 متر بزمن 21.35 ثانية"، بحسب موقع كورةوأضاف "وفق هذه الأرقام تأهل العداء فلاح حسن، للمشاركة في بطولة العالم في كولومبيا".

وتابع: "سنواصل التحضيرات بشكل مكثف وسندخل في معسكرات تدريبية ونشارك في البطولات الآسيوية والعربية، لنكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم".

يذكر أن فريق الشرطة لألعاب القوى حل ثانياً ببطولة أندية العراق لألعاب القوى التي اختتمت منافساتها، مساء أمس السبت، على ملاعب كلية التربيّة البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية، بإحرازه 264 نقطة بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق نادي الجيش، فيما جاءَ فريق الحـشد بالمركز الثالث.

