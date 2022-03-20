رئيس كوريا الجنوبية الجديد يبدأ مبكرا في تغيير أسلوب حكم أسلافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يبدو أن رئيس كوريا الجنوبية الجديد، بدأ مبكرا في تغيير أسلوب حكم أسلافه، وهو ما ظهر في قرار غير مسبوق بتغيير مقر مكتب الرئاسة.



فمكتب الرئاسة لن يكون في عهد يون سوك، في البيت الأزرق، وإنما سينقل إلى وزارة الدفاع، في قرار اتخذه الوافد الجديد إلى قيادة كوريا الجنوبية.

فقد قال الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول اليوم الأحد إنه سينقل المكتب الرئاسي من البيت الأزرق إلى مجمع وزارة الدفاع في خطوة تمثل خروجا عن تقليد متبع منذ عشرات السنين، فيما أشارت تقديرات إلى أنها تتكلف 40 مليون دولار.

وتعهد يون، الذي فاز بفارق بسيط في الانتخابات التي جرت في التاسع من مارس/آذار الجاري، بنقل المكتب إلى مكان يسهل الوصول إليه وفتح البيت الأزرق في سول للجمهور.

وفي خطوة أخرى مثيرة أعلن الرئيس الجديد، أنه سينقل مقر إقامته الرسمي إلى حي هانام دونج الذي يقيم فيه كثيرون من رؤساء الشركات والدبلوماسيين.

وأضاف يون في مؤتمر صحفي أن "الأمر صعب لكنه قرار اتخذته من أجل مستقبل البلاد"، قائلا: "أطلب بجدية من الناس أن يفهموا أن هذا ليس مجرد تغيير للمكان ولكن تصميمي على خدمة الناس والعمل بشكل سليم والوفاء بوعدي للناس."