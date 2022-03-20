شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل أقل من ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أبريل 2020.



ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 43 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأضافت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 127 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 516 ألفا و479 حالة.