شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يدعو إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع الجانب الروسي لوقف الحرب المستمرة لليوم الـ 25 على التوالي.

وكشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن جميع محاولات روسيا لخلق ذرائع كاذبة لحربها الهمجية على أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي دحض الادعاءات الروسية المزيفة بشأن مختبرات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن تمنع كييف من الموافقة على الحد الأدنى من المطالب الروسية في المفاوضات، مؤكدًا ان مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية قبل تحسن الأمور.

وأوضح لافروف أن روسيا ستبقى منفتحة على التعاون مع الغرب، ولكنها لن تكون المبادرة.

فيما أكد مستشار رئيس أوكرانيا، أن الدعم الغربي عوّض الخسائر الناجمة عن فقد إيرادات صادرات الحبوب بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الحرب فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم.