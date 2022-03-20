شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 3.2 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا، حتى اليوم، إلى 3.2 مليون شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في أسرع موجة نزوح جماعي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضافت الأمم المتحدة أن واحدًا من بين كل 8 أوكرانيين نزح عن بلاده، وفقًا لـ”العربية”.
وتسعى الحكومة الأوكرانية إلى إجلاء المدنيين على طول الممرات الآمنة. وتتوقع الأمم المتحدة وصول أعدادهم إلى 5 ملايين لاجئ بنهاية هذا الشهر.
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