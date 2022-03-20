شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل أقل من ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ نيسان/أبريل .2020

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 43 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأضافت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 127 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 516 ألفا و479 حالة.