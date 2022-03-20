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القبض على مفتعلي نزاع عشائري تسبب بإصابة شخص في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، فض نزاع عشائري والقبض على مفتعليه في إحدى المناطق بقضاء الميمونة جنوب غربي المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة أمنية من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس نفذت واجباً أمنياً تمكنت خلاله من فض نزاع عشائري مسلح تسبب بإصابة أحد الأشخاص".

وأضاف البيان: "تم تفتيش منازل المتورطين بإطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض على متهمين اثنين من طرفي النزاع وإيداعهما التوقيف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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