القبض على مفتعلي نزاع عشائري تسبب بإصابة شخص في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة أمنية من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس نفذت واجباً أمنياً تمكنت خلاله من فض نزاع عشائري مسلح تسبب بإصابة أحد الأشخاص".

وأضاف البيان: "تم تفتيش منازل المتورطين بإطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض على متهمين اثنين من طرفي النزاع وإيداعهما التوقيف".

