انت الان تتابع خبر وقوع إصابتين وتضرر جدران منازل إثر زلزال ضرب محافظة إيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال درويشي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الزلزال الذي وقع السبت في هذه المنطقة بقوة 4.8 ريختر ادى الى اصابة شخصين وحدوث تصدع في جدران بعض المنازل".

وأضاف: "تم إرسال فريقي تقييم من قاعدة الاغاثة والانقاذ في منطقة فورغ وشعبة داراب الى المنطقة، وافادا في تقرير بحدوث تصدع في جدران بعض المنازل"، مشيراً إلى أن "الشخصين المصابين نقلا الى مركز طبي للمعالجة".



وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر منطقة دوبرجي التابعة لمدينة دراراب بمحافظة فارس جنوب ايران، والتي تقع على بعد 253 كم من مدينة شيراز مركز المحافظة.