الصين تصوب نحو الناتو: كان يجب أن يتفكك.. ونحذر من اقترابه لروسيا

وقال يو تشنغ في تصريحات صحفية، إن "الناتو في حال توسعه أكثر، فإنه سيقترب من ضواحي موسكو حيث يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين في غضون 7 أو 8 دقائق".

وأضاف، أن "محاصرة دولة كبرى، لا سيما قوة نووية (روسيا) في زاوية، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها".



وشدد على أن "حلف الناتو كان يجب أن يتفكك ويدرج في التاريخ جنبا إلى جنب مع حلف وارسو"، مضيفاً: "لكن بدلا من التفكك، واصل الناتو تعزيز قواته وتوسعه، وتدخل عسكريا في دول مثل يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان، يمكن للمرء أن يتوقع العواقب الناجمة عن السير على هذا الطريق".