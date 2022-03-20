المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم لدورة (الإدعاء العام) الـ (46)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المعهد القضائي، اليوم الاحد، فتح باب التقديم للدورة (46) للعام الدراسي 2022 / 2023 دورة (الادعاء العام) للعمل في محاكم الاستئناف كاعضاء ادعاء عام (حصراً).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي الاولى لعام 2022 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (46) للعام الدراسي 2022 /2023 من تاريخ 20 / 3 / 2022 ولغاية 21 /4 /2022 لافتا الى أن "التقديم سيكون من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى عبر نافذة المعهد القضائي لملىء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976".



وأضاف البيان انه "على المتقدمين مراجعة المعهد خلال فترة التقديم المشار اليها لإكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخلاف ذلك يسقط حقه في التقديم والاعتراض".

