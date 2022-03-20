الصين.. تسجيل 1737 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 1737 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 2228 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 1656 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2157 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 2316 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1823 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى الآن 130199 إصابة مؤكدة.

وسجلت الصين يوم السبت أول حالتي وفاة منذ أكثر من عام ليرتفع عدد الوفيات إلى 4638.