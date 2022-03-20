مدينة ماريوبول الأوكرانية تؤكد أن روسيا رحلت بالقوة آلافاً من سكانها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن القوات الروسية رحلت بالقوة عدة آلاف من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي، بعد أن تحدثت روسيا عن وصول "لاجئين" من الميناء الاستراتيجي.



وقال المجلس في بيان على قناته على تليغرام في ساعة متأخرة من مساء السبت: "خلال الأسبوع الماضي تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية.

"أخذ المحتلون بشكل غير قانوني الناس من حي ليفوبيريجني ومن الملجأ في مبنى النادي الرياضي الذي كان يختبئ فيه أكثر من ألف شخص (معظمهم من النساء والأطفال) من القصف المستمر".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية نوفوستي في الأسبوع الماضي عن وزارة الدفاع قولها إن حافلات تقل أشخاصاً وصفتهم بلاجئين من ماريوبول بدأت في الوصول إلى روسيا يوم الثلاثاء. ولم يتسن الاتصال بالوزارة للتعليق على ما أعلنه مجلس مدينة ماريوبول.

وقالت السلطات المحلية إن نحو 400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول المطلة على بحر آزوف منذ أكثر من أسبوعين ويختبئون في ملاجيء من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه.