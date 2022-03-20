مجلس الأمن الأوكراني يحظر عمل الأحزاب الموالية لروسيا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فرض مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا حظراً على عمل الأحزاب الموالية لروسيا، مع استمرار فرض الأحكام العرفية في البلاد.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا القرار عبر رسالة فيديو ليل السبت.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن زيلينسكي قوله إن "أنشطة هؤلاء السياسيين التي تهدف إلى الانقسام أو التواطؤ لن تنجح، لكنها ستتلقى ردا قاسيا".

يشار إلى أن الأحزاب الـ 11 التي فرض عليها الحظر تعتبر إما متشككة في أوروبا أو مناهضة لليبرالية أو موالية لروسيا.

وقال زيلينسكي إن وزارة العدل الأوكرانية تلقت أوامر بتنفيذ قرار مجلس الأمن.