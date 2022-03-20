اخبار العالم

مسؤول صيني يكشف أن العقوبات على روسيا تضر بالاقتصاد العالمي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول صيني يكشف أن العقوبات على روسيا تضر بالاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير بالحكومة الصينية  السبت، إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت "شائنة" بشكل متزايد.

 

كما أيد نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ موقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلاً إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.

 

وأضاف لي في منتدى أمني في بكين "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيراً إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "بدون سبب".

 

وتابع قائلاً "أثبت التاريخ مراراً أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات، تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي، وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا