المظاهرات تجتاح فرنسا.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تظاهر الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى، السبت، احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة.



وسار المتظاهرون في وسط العاصمة باريس، خلف لافتة تدين ما سموه بـ"جرائم الدولة"، وحمل آخرون لافتات عليها شعار "حياة السود مهمة".

كما تحدث العديد من المشاركين في المسيرة لسرد قصص أفراد من عائلاتهم لقوا حتفهم على أيدي الشرطة.

وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين بلغ 2100 متظاهر، لكن منظمي المسيرة قدّروا العدد بثمانية إلى 10 آلاف.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 احتجاجا آخر نظّم في أماكن أخرى في فرنسا، مقدرة أن إجمالي عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات ناهز 1400 متظاهر.

ونظّمت احتجاجات في بوردو وتولوز جنوب غرب البلاد وليون في جنوب شرقها.

وجاءت مظاهرات، السبت، عشيّة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يتم إحياؤه في 21 مارس/آذار تكريما لذكرى مقتل 69 متظاهرا سلميا في جنوب أفريقيا برصاص الشرطة عام 1960 في ظل نظام الفصل العنصري.