هجوم مسلح على مسجد في كندا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هاجم مسلح يحمل فأسا وعبوة رذاذ حارق، السبت، مصلين في مسجد في إحدى ضواحي تورونتو الكندية، لكن المصلين تمكنوا من السيطرة عليه.



وقالت الشرطة، في بيان، إن "الرجل البالغ 24 عاما تم اعتقاله، دخل المسجد في مدينة ميسيساجا في أونتاريو شرق كندا ورشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه".

وأوضحت أن "مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة".

وقدرت الشرطة أن "الهجوم تصرف فردي"، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون "عملا معاديا للإسلام".

ولقي الهجوم الذي لم يخلف ضحايا، إدانة "شديدة" من رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وندد ترودو عبر "تويتر" بالهجوم "المقلق للغاية"، وقال "أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا"، مشيدا بـ"شجاعة" من كانوا في المسجد.

كما شجب العديد من السياسيين، بينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.

وأشاد إمام المسجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل المصلين.

وقال إبراهيم هندي "قبل أن يُلحق أذى بالمصلين، نجح العديد من المصلين بشجاعة في توقيفه".

وكان سائق شاحنة خفيفة قد قَتل في أونتاريو في يونيو/حزيران الماضي أسرة مسلمة عمدا، وهو هجوم خلف صدمة في كندا ووصفه ترودو بأنه "إرهابي".