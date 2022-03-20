كورونا في 24 ساعة| تفاصيل أول بيان أسبوعي.. ووفاة لاعب بالفطر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

بعد وفاة لاعب بيلا بالفطر الأسود.. ما هي الأعراض وطرق الانتقال والعلاج؟ (تقرير رسمي)

توفى مساء السبت، اللاعب الغيني موري بانجورا، لاعب نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفرالشيخ، عن عمر يناهز 25 عامًا بعد إصابته بالفطر الأسود.

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المتوسط 788 إصابة.. الصحة تعلن أول بيان أسبوعي لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة.

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كورونا اليوم: هكذا تكتشف سبب ألم الحلق.. و3 فئات ممنوعين من دواء كورونا الفموي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

أعلنت الصين عن اول حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

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هل التهاب الحلق بسبب كورونا أم نتيجة تغير الطقس؟

مع انخفاض حالات كورونا حول العالم، بدأ الناس في ممارسة روتينهم اليومي، هناك جو من الراحة والعديد منهم الآن أكثر استرخاء وأقل قلقًا بشأن الفيروس القاتل، ومع ذلك ، فإن ظهور أي أعراض شبيهة بالبرد لا يزال يجبرنا على التساؤل عما إذا كان سببه كوفيد أو أي شيء آخر.

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تعامل مع ٦٠ الف حالة خلال الموجة الأولى لكورونا.. تفاصيل اختيار وحيد شومان الطبيب المثالي لعام ٢٠٢٢

أعرب الدكتور وحيد شومان، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الزقازيق، عن سعادته باختياره الطبيب المثالي بالشرقية في عام 2022، عقب تعامله مع 60 ألف حالة خلال الموجة الأولى لكورونا في مصر، مضيفًا: "دا كان ترشيح من مجلس النقابة بالشرقية وباعتماد من النقابة العامة للأطباء بالقاهرة".

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استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا، اليوم السبت.

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