الطقس في 6 أيام: استقرار حرارة ثم انخفاض.. وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 20 مارس 2022 إلى الجمعة 25 مارس .2022

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الأحد 20 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ليلا، بنسبة حدوث 20 % تقريبا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 21 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اعتبارا من الثلاثاء 22 مارس، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من (1 / 2) درجة مئوية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من (2 :4) درجة مئوية.

الثلاثاء 22 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 23 مارس والخميس 24 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة

الجمعة 25 مارس

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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