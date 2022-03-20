قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن شركة مياه الشرب في القاهرة، أنه نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد الخاص بخط قطر 800 مللي لتغذية رافع مياه الزيتون، سيتم قطع المياه عن منطقتي الزيتون: (عزبة مرسي خليل، ومساكن الأميرية، والأميرية البلد، شارع الصحة ومتفرعاته، ميدان النعام).

وأضافت الشركة أنه سيتم قطع المياه أيضًا عن منطقة مصر الجديدة: (ميدان السباق ومتفرعاته، إسماعيل رمزي ومتفرعاته، وشارع هارون ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، وروكسي ومتفرعاته، قصر البارون، السبع عمارات).

وأوضحت الشركة: "سيتم قطع الخدمة بداية من الساعة 10 صباح الاثنين المقبل، حتى العاشرة مساء من نفس اليوم، لمدة 12 ساعة".

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة في المناطق المتضررة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.