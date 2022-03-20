حدث ليلاً| السعر الجديد لرغيف الخبز الحر.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس "المخابز" يتوقع السعر الجديد لرغيف الخبز الحر

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، إن لديه معلومات غير مؤكدة عن تحديد وزن رغيف الخبز الحر 90 جرامًا بسعر 75 قرشًا، وفي انتظار عقد جلسة مع وزير التموين لوضع كل التفاصيل الخاصة بالتسعير خلال أيام.

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رئيس شعبة الدواجن: الكيلو بـ 33 في المزرعة.. والأسعار ستنخفض في شهر مضان

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن تشهد حاليًا تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض، لكنها ستشهد انخفاضًا في شهر رمضان في ظل مواصلة الإنتاج وجهود الدولة في انضباط السوق.

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عقب انتهاء حلقتها..عزة مصطفى تعود للهواء والرئيس السيسي يفاجئ الكاتبة سماح أبو بكر

عادت الإعلامية عزة مصطفى، إلى برنامجها على الهواء مباشرة عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامجها "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد".

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أوكرانيا: مقتل أكثر من 14400 جندي روسي منذ بدء المعارك

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، إن أكثر من 14400 جندي روسي قتلوا خلال المعارك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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قصف عنيف وقتال شوارع.. القوات الروسية تواصل التقدم في ماريوبول الاستراتيجية

تواصل روسيا التقدم في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة حيث يدور قتال في شوارع المدينة، واستمر القصف العنيف على المدينة مساء السبت.

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مصطفى وزيري: اكتشفنا 5 مقابر بمنطقة جنوب سقارة من أروع ما يكون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة المصرية استطاعت أن تبهر العالم منذ أن بدأت العمل في إبريل عام 2018.

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وكيل طاقة النواب يكشف لـ"الخليج 365" سبب رفع أسعار أسطوانات الغاز

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الدولة تصدت لجشع التجار في قضية رفع أسعار اسطوانات الغاز، سواء بالرقابة أو أو بالمجمعات الاستهلاكية بأن تقضي على هذه الظاهرة.

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انتشال عشرات الجثث من تحت أنقاض ثكنة عسكرية جنوبي أوكرانيا

تتواصل جهود الإنقاذ في ثكنة عسكرية أوكرانية في مدينة ميكولايف الجنوبية كانت قد تعرضت لسلسلة من الضربات الصاروخية الروسية يوم الجمعة.

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وزير التموين: سعر الزيت ارتفع 20% في مصر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر طن الزيت الآن أكثر من 1700 دولار، موضحًا أن أسعار الزيت في مصر ارتفعت من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، أو 20%؜ زيادة في السعر فقط، رغم إنه ارتفع بشكل كبير على مستوى العالم.

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روسيا تحذر من انجراف ألغام بحرية أوكرانية باتجاه البوسفور والبحر المتوسط

حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية من الأخطار الناجمة عن إمكانية انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية، باتجاه مضيق البوسفور.

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