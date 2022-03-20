جونسون يحث الصين على إدانة الحرب في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على التخلي عن حيادها والانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وقال جونسون إنه يعتقد إن البعض في إدارة الرئيس الصيني شي جين بينج لديهم " وجهة نظر ثانية" بشأن الموقف الحيادي الذي تنتهجه الصين فيما يتعلق بتحركات روسيا ضد جارتها.

ورغم اقتراح جونسون بإمكانية تحول موقف بكين، صدرت انتقادات جديدة من الصين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم السبت في الوقت الذي لا تزال فيه روسيا مستمرة في قصفها للمدن والبلدات الأوكرانية.

وفي حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" ، حث جونسون الصين والدول المحايدة الأخرى على الاصطفاف ضد روسيا.

وقال "بمرور الوقت، وارتفاع أعداد الفظائع التي ترتكبها روسيا، أعتقد أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة وإحراجا سياسيا لمن يتغاضى بشكل فعلي أو سلبي عن غزو بوتين ".

وتابع"هناك حاليا معضلات كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون الانتظار حتى نهاية الأمر، والذين اعتقدوا أنه يمكنهم أن يكونوا في موقع المحايد".

وأضاف "ونعم، أعتقد أننا بدأنا نرى في بكين بعض وجهات النظر الأخرى".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة عبر الفيديو لمدة ساعتين مع الرئيس الصيني شي يوم الجمعة، لكن لم يكن هناك دليل يذكر على أي تحول في موقف بكين.

وألقى نائب وزير الخارجية الصيني له يو تشينج، يوم السبت ، باللوم على الناتو في اندلاع الحرب وانتقد العقوبات المفروضة على روسيا.