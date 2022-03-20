شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاءات مخصصة لكبار السن بمؤسسات إيواء المسنين.. أبرزها الإعفاء من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال الفترة الراهنة مشروع قانون المسنين الذى يتضمن الكثير من المواد الداعمة لكبار السن ويعد بمثابة طوق نجاة لدعم المسنين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلد، ومن أهم المزايا في مشروع القانون للمسنين، ما جاء بالمادة 25 من قانون "حقوق المسنين" الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي إذ منحت إعفاءات للمؤسسات التي ترعي كبار السن، إذ نصت على:"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أى مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أى مبنى بأندية المسنين.

3- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ووفقا لقانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.