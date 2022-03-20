شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية «أركنسو» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة ولاية أركنسو الأمريكية إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء السبت خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية.

وتم إرسال الشرطة إلى الموقع في دوما التي يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة في جنوب شرق أركنسو في نحو الساعة 7.25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال بيل سادلر المتحدث باسم الشرطة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن "المعلومات الأولية التي إبلاغها (لشرطة ولاية أركنسو) تفيد أن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص".