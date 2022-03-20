عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أركنسو الأمريكية

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، الأحد، في حادث إطلاق نار بولاية أركنسو الأمريكية.



وقالت شرطة ولاية أركنسو الأمريكية، إن ما يصل إلى 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص، خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية.

وأضافت الشرطة أن وحداتها انتقلت إلى الموقع في دوما التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة في جنوب شرق أركنسو، في نحو الساعة 7.25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح بيل سادلر، المتحدث باسم الشرطة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن المعلومات الأولية التي تم إبلاغها (لشرطة ولاية أركنسو) تفيد أن ما يصل إلى 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص.

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.

وعملية إطلاق النار التي أوقعت داخل مدرسة أكبر عدد من القتلى في السنوات الأخيرة تعود إلى 2018 حين قُتل 17 شخصاً برصاص طالب سابق أطلق النار في ثانوية في باركلاند في فلوريدا.