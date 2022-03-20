عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا الحرب في أوكرانيا

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السبت، إن 847 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى مساء الجمعة.



وأضاف المكتب أن معظم الضحايا سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة مثل قذائف المدفعية الثقيلة ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى الضربات الجوية والصواريخ.

وتابع المكتب، الذي أرسل بعثة كبيرة من المراقبين إلى أوكرانيا، أن من المعتقد أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أكبر في ظل عدم قدرة المكتب حتى الآن على التحقق من التقارير الواردة عن الضحايا من عدة مدن تضررت بشدة من القصف.

من جانبه، قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف جنوب أوكرانيا، السبت، إن أعمال الإنقاذ مستمرة في موقع ضربة جوية استهدفت منشأة يستخدمها الجنود الأوكرانيون للنوم.

وأضاف كيم متحدثا على التلفزيون الوطني أن الهجوم وقع الجمعة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الموقع أو عدد الضحايا.

ميدانيا، أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" أن روسيا أطلقت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، في أول استخدام معروف لمثل هذه الصواريخ في القتال.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة تمكنت من تتبع عمليات الإطلاق في الوقت الفعلي.

ومن المرجح أن تكون عمليات الإطلاق تهدف إلى اختبار هذه الأسلحة وإرسال رسالة إلى الغرب حول القدرات الروسية، حسبما ذكرت مصادر متعددة لشبكة "سي إن إن".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت السبت، أنها أطلقت صواريخ كينزال الفائقة لسرعة الصوت على مستودع ذخيرة عسكري في غرب أوكرانيا يوم الجمعة ، ما أدى إلى تدمير مبنى في قرية ديلياتين الأوكرانية.