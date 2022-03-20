عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تحذر من توسع الناتو وتأثير العقوبات على روسيا

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

قال مسؤول كبير بالحكومة الصينية، السبت، إن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت "شائنة" بشكل متزايد.



وأيد نائب وزير الخارجية الصيني لي يو تشينغ، موقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلا إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا، ما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.

وأضاف، خلال كلمته بمنتدى أمني منعقد في بكين: "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيرا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "بدون سبب".

وتابع قائلا: "أثبت التاريخ مرارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات.. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي.. وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".

من ناحية أخرى، قال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة تلفزيونية، السبت، إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية في غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينجر.

وأضاف دانيلوف أن "(الأسلحة) ستكون على أراضي بلدنا في المستقبل القريب. نحن نتحدث عن أيام".

وسلم الحلفاء أوكرانيا شحنات أسلحة محملة بالطائرات لدعم جيشها في مواجهة الغزو الروسي.

وانتقدت روسيا هذه الشحنات التي جاءت من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.