بالصور.. آثار اعتداء مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على مناطق جنوبي السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 1:40 صباحًا

آثار اعتداء مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على جنوبي السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقالت قيادة التحالف في البيان إن “الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو في جازان”.

واعتبر التحالف” الهجوم يعد تصعيدا للمليشيا بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيانا مدنية”.

وسبق أن اعترضت قوات التحالف طائرة مسيرة ومفخخة ودمرتها، أطلقتها “مليشيا الحوثي الإرهابية” تجاه خميس مشيط، بحسب تعبير البيان.

ونقلت وكالة أنباء فرنس برس عن التحالف إن “هجوما عدائيا” استهدف منشآت لأرامكو في جنوب السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة الشرعية التي تخوض نزاعا داميا على السلطة مع الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.