شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية» تحذر من إلغاء الانتخابات: الرئيس والحكومة مسؤولون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن رئيس الجمهورية ميشيل عون والحكومة الحالية والأكثرية النيابية هم من يتحملون المسؤولية عما يحدث في لبنان من كوارث، محذرا من إلغاء الانتخابات النيابية المقبلة عبر افتعال الأزمات وبشكل خاص إغلاق المصارف، وقال في بيان أمس إن ملاحقة بعض أصحاب المصارف والقيّمين عليها يتحمّل جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب أن يلاحقوا قانونياً.

مشددا على أن ما يحدث الآن هو نوع من مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين من جهة ثالثة.

وقال إن المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولاً على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية بالأخص بعد العام 2016، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان، ويأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها.

وحذر جعجع من أن ملاحقة ومحاكمة بعض أصحاب المصارف والقيمين عليها شيء، وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمته شيء آخر. قد يكون المقصود منها إلغاء الانتهابات.

وقال جعجع في البيان إن رئيس الجمهورية والحكومة الحالية والأكثرية النيابية هم المسؤولون عن الضرر الذي يلحق بالمواطن اللبناني من جراء كل ما يقومون به وهدفه واضح وجلي وهو ليس إصلاح الأوضاع، إنما إمّا كيدية شخصية أو محاولات ابتزاز مستمرة، أو محاولات تغيير بعض المسؤولين لتعيين الأزلام الأكثر سوءا مكانهم، وإما للاستعراض الإعلامي الشعبي على أبواب الانتخابات النيابية بغض النظر عما تلحقه هذه الاستعراضات من ضرر فادح جراء توقف المصارف كليًا عن التداول، والإطاحة بما تبقى لدى المواطن اللبناني من ودائع أو ثقة.

لقد بات معلوماً أن هذه الإجراءات باتت مكشوفة أمام الرأي العام اللبناني ولا تنطلي على أحد، ولذلك، لا نفهم كيف أن الإجراءات القضائية تتابع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتم عرقلة التحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت.

وختم بالقول: إضافة إلى كل ما تقدّم، نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع المصارف إلى الإغلاق، الأمر الذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات.