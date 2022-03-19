شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبات إصدار صكوك سيادية بالمخالفة لأحكام القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021، عقوبات إصدار الصكوك السيادية أو عرضها للتداول على خلاف أحكام القانون، وذلك بعقوبات تصل للحبس وغرامة لا تزيد عن 5 مليون جنية.

وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شـائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

كما تقضى المادة 22 من القانون رقم 138 لسنه 2021 بأن يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن سـنتين ولا تزيد على خمس سـنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسـمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسـة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كـل مـن أصـدر صكوكا سـيادية أو عرضها للتداول علـى خلاف الأحكام الـمـقـرة فى هذا القانـون.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يُحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.