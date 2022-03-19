شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للغرامة والحبس.. احذر عقوبات سم المواشى والحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أن كل من قتل عمدًا بدون مقتض، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو من سم سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، فإنه يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ولم يكتف القانون بعقوبة الحبس والغرامة فقط، بل نص على أن من ارتكب هذه الجرائم يجوز جعله تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

كما نصت المادة (357) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرًا.