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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة أعلى محور روض الفرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارا من الأجهزة الأمنية أعلى محور روض الفرج، بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور اتجاه روض الفرج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث، فيما يُجري رجال الأمن التحريات الأولية للوقوف على أسباب الحادث، وسؤال شهود العيان والمصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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