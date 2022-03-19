الاعتدال الربيعي.. كيف تكون الشمس عمودية على خط الاستواء في الربيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال ورد إليه عن "كيف تكون الشمس عمودية على خط الاستواء في الربيع؟".

وقال تادرس في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن الشمس تكون في الربيع والخريف (21 مارس، 21 سبتمبر) عمودية على خط الاستواء، ولو مددنا مستوى خط الاستواء على استقامته نجده يقطع قرص الشمس إلى نصفين تماما، وبمعنى آخر هو بدء انتقال الشمس الظاهري من نصف الكرة الجنوبي إلى نصف الكرة الشمالي في الربيع والعكس في الخريف.

وتابع: وفي هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء تمامًا، لتشرق الشمس من جهة الشرق تمامًا وتغرب في جهة الغرب تمامًا، وإذا كنت من سكان القطب الشمالي سترى نصف قرص الشمس فقط فوق الأفق هناك، وحيث لا يوجد تجاه للشرق أو للغرب في القطب الشمالي فإن الشمس تتحرك موازية للأفق من اليسار إلى اليمين دون أن تغرب، ومن ثم تبدأ الشمس في الارتفاع التدريجي مع الأيام إلى أن تصل أعلى ارتفاع لها بمقدار 23.5 درجة فوق الأفق في 21 يونيو (ذروة الصيف)، وعليه تكون فترة ما قبل 21 مارس هي بمثابة الشفق الصباحي لسكان القطب الشمالي".

وأضاف تادرس: "أما إذا كنت من سكان القطب الجنوبي سترى نصف قرص الشمس فقط فوق الأفق هناك أيضا في ذلك اليوم، وحيث لا يوجد تجاه للشرق أو للغرب في القطب الجنوبي، فإن الشمس تتحرك موازية للأفق من اليمين إلى اليسار دون أن تغرب كذلك، ومن ثم تبدأ الشمس في الانخفاض التدريجي مع الأيام، ليحل الظلام التام عندما تصل لأقل انخفاض لها بمقدار 23.5 درجة تحت الأفق في 21 يونيو (ذروة الشتاء هناك)، وعليه تكون الأيام ما قبل 21 مارس هي بمثابة الشفق المسائي (الغسق) لسكان القطب الجنوبي، وهذا ويحدث العكس تماما في الخريف (21 سبتمبر).