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الدفاع الروسية: قوميون أوكرانيون تخطط لتنفيذ هجوم ضد أمريكيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن ضابطا من ضباط هيئة الأمن الأوكرانية سلم نفسه طوعا للقوات الروسية، وأدلى بمعلومات عقب تسليم نفسه تفيد بأن القوميين المتطرفين من كتيبة "آزوف" يخططون لتنفيذ هجوم ضد دبلوماسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، على أن يتم تقديم الحادث على أنه اعتداء نفذته القوات الروسية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن كوناشينكوف قوله خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ان الهدف من الاستفزاز المخطط له هو تعزيز الضغط على الدول الغربية للحصول على فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وإرسال مزيد من الأسلحة الغربية لكييف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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