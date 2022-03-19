بعد وفاة اللاعب الغيني موري بانجورا بالفطر الأسود.. نادي بيلا في كفر الشيخ يعلن الحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي في كفر الشيخ، اليوم السبت، حالة الحداد في النادي لمدة 3 أيام حزنًا على رحيل اللاعب الغيني موري بانجورا، 25 عامًا، والذي توفي متأثرًا بإصابته بالفطر الأسود.

وأكد جمال الصيرفي، رئيس مجلس إدارة نادي بيلا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة النادي في تواصل مع أعضاء مجلس النواب، بشأن التدخل لدى وزارة الصحة بخصوص إعفاء أسرة اللاعب من المبلغ المستحق للمستشفى حوالي 50 ألف جنيه، عبارة عن تكاليف علاجه خلال فترة تلقيه العلاج.

قال رئيس مجلس إدارة نادي بيلا في كفر الشيخ، إن إدارة النادي تترقب ما سوف يجري مع وكيلة اللاعب الراحل، وزوجته، والسفارة الغينية في القاهرة بشأن جثمان اللاعب إما بشحنه إلى بلاده، لإجراء عملية الدفن هناك أو دفنه هنا في مصر.

بذكر أن جمال الصيرفي رئيس مجلس إدارة نادي بيلا، صرح قبل ذلك لـ"الخليج 365"، أن النادي تعاقد مع اللاعب الغيني موري بانجورا، لمدة 3 مواسم، والموسم الحالي يعد الأخير له طبقًا لبنود التعاقد، وكان منقطعًا عن تدريبات الفريق قرابة الشهرين دون معرفة أي أسباب لكنه شارك في عددًا من المباريات خلال الموسم.