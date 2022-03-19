احتفالية خاصة بالمخرج الكبير صلاح تهامي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

نظم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الـ23 احتفالية تكريم خاصة تم خلالها عرض مجموعة من أفلام المخرج الكبير صلاح التهامى والتى حملت اسم أربعة أيام مجيدة رصدت لحظات تحويل مجرى النيل وإنشاء السد العالي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المخرج الراحل.

وقالت الناقدة ماجده موريس التى أدارت ندوه التكريم: إن ما قدمه المخرج الكبير صلاح التهامي وثيقة مهمة لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا المصري وهى لحظة تحويل مجرى النيل لإنشاء السد العالي، وهي عبارة عن مجموعة حلقات من إنتاج جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات.

واعتبرت ماجدة موريس أن ما قدمه من أفلام بديعة كان سببا في إنشاء السينما الجيدة، فهو من أوائل من صنعو الفيلم التسجيلي بشكل عام.

وقال المخرج سعد هنداوي: إن السوق الرئيسي للفيلم التسجيلي كان القنوات الفضائية فى السنوات الماضية لكن حاليا موجود المنصات الفضائية ولابد أن يكون هناك إعادة نظر في التعامل بشكل عام مع الفيلم التسجيلي والنظر إلى آليات التسويق الخاصة بالفيلم التسجيل وهذا ما سنقدمه في مهرجان الاسماعيلية من خلال ماستر كلاس خاص بتسويق الفيلم التسجيلي.

وقال المخرج مجدي أحمد على: لابد أن يكون هناك مناخ من الحرية يتيح لكل الجهات الخاصة صناعة الأفلام ولكن المهم هو شكل الفيلم التسجيلي، مشيرا إلى أن هناك قرار حكومي بعرض فيلم تسجيلى قبل الأفلام الخاصة لكن هذا القرار لا ينفذ.