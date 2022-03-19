الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد بكارثة إنسانية

يحتدم القتال على جبهات متعددة في أوكرانيا، مع قتال عنيف في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة - موقع بعض أكبر معاناة في الحرب. حيث يقول المسؤولون الأوكرانيون إن قواتهم هناك تقاتل الروس بشأن مصنع آزوفستال للصلب، أحد أكبر مصانع الصلب في أوروبا.

فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكرملين بتعمد التسبب في «كارثة إنسانية»، لكنه ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يلتقي به لإجراء محادثات مباشرة.

وتقول وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 6.5 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى 3.2 ملايين لاجئ فروا بالفعل من البلاد. وتقول أوكرانيا إن الآلاف قتلوا.

فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها حول النزاع:

ماذا يحدث؟

أعلن الأوكرانيون، السبت، عن الاتفاق على 10 ممرات إنسانية مع الروس - واحد من ماريوبول، والعديد من الممرات في منطقة العاصمة كييف، وفي منطقة لوهانسك. ومن المقرر أيضًا تسليم مساعدات إنسانية لمدينة خيرسون، الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية.

وفي ماريوبول، كانت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة على مصنع الصلب الرئيسي في آزوفستال، الذي تضرر الآن ومتنازع عليه بشدة، وفقًا لمستشار وزير الداخلية الأوكراني. وقال فاديم دينيسينكو في تصريحات متلفزة «الآن هناك قتال من أجل آزوفستال. أستطيع أن أقول إننا فقدنا هذا العملاق الاقتصادي. في الواقع، يتم تدمير أحد أكبر مصانع التعدين في أوروبا».

ما هي حالات المدنيين؟

وذكرت الشرطة الأوكرانية، السبت، أن عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا نتيجة الهجمات التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة دونيتسك الشرقية. ولحقت أضرار بما لا يقل عن 37 مبنى سكنيا ومنشأة بنية تحتية في الهجمات، على ثماني مدن وقرى باستخدام الطيران والصواريخ والمدفعية الثقيلة.

وأعلن حظر تجول لمدة 38 ساعة في مدينة زابوروجي جنوب شرق البلاد، على أن يستمر من الساعة 4 مساء يوم السبت حتى 6 من صباح يوم الإثنين. وقال مسؤولون إن ضربتين صاروخيتين على ضواحي المدينة في اليوم السابق أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وتقول السلطات المحلية هناك إنها تواصل إجلاء الناس من المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

فيما بين زيلينسكي في خطابه بالفيديو مساء الجمعة للأمة أن أكثر من 9000 شخص تمكنوا من مغادرة ماريوبول في اليوم الماضي، وتمكن أكثر من 180 ألف شخص من الفرار عبر الممرات الإنسانية.

صواريخ فرط صوتية

وأفاد الجيش الروسي، السبت، أنه استخدم أحدث صواريخه التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للمرة الأولى في القتال. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، إن صواريخ كينزال دمرت مستودعا تحت الأرض تُخزّن فيه صواريخ أوكرانية وذخيرة طيران في منطقة إيفانو فرانكيفسك الغربية بأوكرانيا.

ماذا يفعل قادة العالم؟

تحدث الرئيس جو بايدن والصيني شي جين بينج يوم الجمعة لمدة ساعتين تقريبًا عبر الفيديو، بينما تتطلع الولايات المتحدة لردع بكين عن تقديم مساعدات عسكرية أو اقتصادية للغزو الروسي.

ووصف بايدن العواقب التي قد يواجهها الصينيون من الولايات المتحدة إذا قدموا مساعدة عسكرية أو اقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا. من جانبه، حث شي الولايات المتحدة وروسيا على التفاوض وألقى باللوم على الولايات المتحدة في الأزمة.

لكن نائب وزير الخارجية الصيني كرر يوم السبت إلقاء اللوم على حلف شمال الأطلسي في الحرب وانتقد العقوبات المفروضة على روسيا. وقال لي يوتشنغ إن الناتو كان «من مخلفات الحرب الباردة، وأن توسعه قد يؤدي إلى تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن تصورها من قوة عظمى مثل روسيا».

فيما ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل وقف فوري لإطلاق النار في مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع بوتين.

كما ضغط المستشار الألماني أولاف شولتز على بوتين لوقف إطلاق النار في محادثة يوم الجمعة.

ويعتزم بايدن السفر إلى أوروبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع القادة الأوروبيين حول الغزو الروسي، وسيحضر قمة الناتو الاستثنائية في بروكسل.

أين تقف المحادثات؟

قال رئيس الوفد الروسي في محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين إن الأطراف اقتربت من التوصل إلى اتفاق بشأن وضع محايد لأوكرانيا - وهو أحد المطالب الروسية الرئيسية مع استمرار هجومها.

وقال فلاديمير ميدينسكي يوم الجمعة إن الجانبين ضيقا خلافاتهما بشأن قضية أوكرانيا التي تخلت عن محاولتها للانضمام إلى الناتو.

لكن ميخائيلو بودولاك، مستشار زيلينسكي، غرد: «مواقفنا لم تتغير. وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية مع صيغ محددة».

في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية البريطاني بوتين باستخدام المحادثات كـ «ستار دخان» بينما يصعد العنف ضد البلاد. وقالت ليز تروس لصحيفة تايمز أوف لندن إنها كانت «متشككة للغاية» بشأن جدية روسيا في المحادثات، متهمة القوات الروسية بمحاولة خلق مساحة لإعادة التجمع وفتح حملتها المتوقفة.

ما هي حصيلة الحرب؟

يقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما مجموعه 816 مدنيا قُتلوا و1333 جريحا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، على الرغم من أن التقارير تشير فقط إلى أنه يمكنها التحقق. وتعتقد أن الأرقام تقلل إلى حد كبير من الخسائر الفعلية. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الآلاف قتلوا. أفاد مكتب المدعي العام للبلاد يوم السبت أن ما مجموعه 112 طفلاً قتلوا منذ بدء القتال. وأصيب أكثر من 140 طفلا.