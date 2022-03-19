تطور إسرائيلي خطير لتشجيع الاستيطان

في خطوة تصعيدية، وصفها المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ«الخطيرة»، منحت إسرائيل إجازة أداء لمواطني الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية، وهو ما يمثل تشجيعًا رسميًا من جانبها لتصعيد التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن إسرائيل «لا تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين الهادفة إلى إضفاء شرعية على بؤر استيطانية أقيمت خلافًا للقانون، بل تذهب أبعد من ذلك في تشجيع منظمات يهودية على التصعيد الاستيطاني».

خدمة طوعية

وأضاف المكتب أن «السلطات الإسرائيلية سمحت للمواطنين الإسرائيليين من اليهود بأداء ما يسمى (الخدمة الوطنية) في البؤر الاستيطانية، بما في ذلك المزارع والبؤر الاستيطانية التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء».

والخدمة الوطنية في إسرائيل هي خدمة طوعية بديلة لمن هم غير مؤهلين للخدمة في الجيش الإسرائيلي، ممن حصلوا عـلى إعفاء مـن الخدمـة العسـكرية، مقابل تقديـم تسـهيلات ماليـة.