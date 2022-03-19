أكثر من 14 ألف جندي.. أوكرانيا تكشف عن خسائر الروس منذ بدء الغزو

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ 25 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن ما يقرب من 14400 جندي روسي قتلوا في أوكرانيا حتى يوم السبت، فيما تم تدمير آلاف القطع من المعدات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

وبحسب منشور على حساب الوزارة الرسمي على تويتر، فقد خسرت روسيا أيضا 95 طائرة و115 مروحية و1470 عربة مدرعة و213 قطعة مدفعية بالإضافة لمعدات أخرى.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن مقتل 847 مدنيًا في أوكرانيا جراء الحرب التي شنتها روسيا، وارتفاع عدد اللاجئين للدول المجاورة إلى 3.3 ملايين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان السبت، إن 3 ملايين و328 ألفا و692 لاجئًا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة.

وبحسب بيان المفوضية، فإن العدد المذكور يشمل الفترة بين 24 فبراير/ شباط الماضي (تاريخ بدء الهجوم الروسي) و18 مارس/ آذار الجاري.

وأشار البيان إلى مقتل 847 مدنيًا على الأقل وإصابة 1399 آخرين في أوكرانيا جراء الحرب خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن العدد الحقيقي للقتلى والمصابين قد يكون أعلى بكثير مما جرى توثيقه. وسبق أن حذّرت المفوضية من إمكانية فرار نحو 4 ملايين مدني من أوكرانيا في حال تفاقم الوضع.