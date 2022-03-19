ضربة جديدة.. بوتين يخسر خامس جنرالاته في “تشورنوبايفكا” الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

قُتل قائد عسكري روسي بارز برتبة جنرال، وهو الخامس الذي تفقده موسكو حتى الآن في حربها على أوكرانيا، وفق ما أفادت محلة ” نيوز ويك” الأميركية

ونقلت المجلة عن بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول إن الفريق أندريه موردفيتشيف قائد الجيش العام الثامن للمنطقة العسكرية الجنوبية للقوات المسلحة الروسية قُتل، من دون يذكر البيان تفاصيل أوفى.

وأضاف المجلة أن مستشار المرشح الرئاسي السابق أوليكسي أريستوفيتش أبلغ وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن موردفيتشيف قتل عندما قصفت القوات الأوكرانية مطارا في مدينة تشورنوبايفكا بمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية في اتصال هاتفي مع مجلة “نيوزويك”، مقتل موردفيتشيف.

والقائد العسكري الروسي المقتول هو الخامس الذي يتم الإعلان منذ بدء الغزو، حيث قتل قبله أربع جنرالات هم كل من الجنرال، أندريه كوليسنيكوف قائد المنطقة العسكرية الشرقية، والجنرال، فيتالي جيراسيموف، رئيس أركان الجيش 41، والجنرال أندريه سوخوفيتسكي، والجنرال أوليغ ميتيايف.

وقُتل أيضا قائد بارز في فوج المظليين التابع للجيش الروسي ونائبه، وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية والتلفزيون الرسمي الروسي، الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العقيد سيرغي سوخاريف ونائبه الرائد سيرغي كريلوف وكلاهما يعملان في فوج الهجوم بالمظلات التابع للحرس الوطني رقم 331 في الجيش الروسي، قتلا، حسب ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وقالت بعض المصادر الغربية إن الجنرالات الروس يتعرضون للخطر لأنهم يُدفعون بالقرب من خطوط المواجهة لتعزيز الروح المعنوية المتدهورة بين القوات الروسية.