السعودية: ندعم خفض التصعيد في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ 4 ساعات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله،اليوم السبت، إن المملكة تدعم كافة الجهود التي تسهم في خفض حدة التصعيد بأوكرانيا وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية.

جاء تصريحات بن فرحان خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.

وجرى خلال اللقاء في ديوان الوزارة بالرياض، بحث الأزمة الأوكرانية، وكافة الجهود الدولية الرامية لحلها سياسيًا.

كما حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف.

ما استدعى استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب. كما جر على روسيا عقوبات موجعة فاق عددها 5 آلاف، وطالت مختلف القطاعات.

إلى ذلك، أيقظت تلك العملية وسط هذا المدى من التوتر، شبح اندلاع حرب عالمية ثالثة، لاسيما مع اصطفاف دول الناتو بقوة إلى جانب كييف، والذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي.