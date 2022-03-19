شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي إصابات كورونا في سنغافورة تتخطى عتبة المليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 10244 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 اليوم السبت، بانخفاض من 10594 حالة أمس الجمعة، حسبمال ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز".

ويعني ذلك أن إصابات كوفيد- 19 في سنغافورة تخطت عتبة المليون، ويبلغ العدد الإجمالي للحالات الآن مليون و7 آلاف و 158 حالة.

وسجلت الوزارة 1130 حالة دخول للمستشفيات حتى ظهر اليوم السبت، انخفاضا من 1175 أمس الجمعة.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة اليوم، مقابل تسع حالات أمس.

وبلغ عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة 27 فيما يحتاج 127 مريضا إلى أكسجين تكميلي.