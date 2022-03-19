تروس: المفاوضات ستار دخان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس من استغلال روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا كـ»ستار دخان» لصرف الانتباه عن قيام الكرملين بإعادة تجميع قواته لشن هجوم جديد. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن تروس قولها «إن الأمر يرجع للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فيما يتعلق بتعامله مع محادثات السلام». ولكن في مقابلة مع صحيفة «ذا تايمز»، قالت «إنها تخشى أن تكون المفاوضات- التي تردد أن حققت بعض التقدم- بمثابة «ستار دخان» لإخفاء النوايا الحقيقية».

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