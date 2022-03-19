والدا مصورة فيلم «راست» عالقان في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تردد أن والدي مصورة فيلم «راست» هالينا هتشينز التي قتلت في حادث أثناء تصوير الفيلم لا يزالان عالقين في العاصمة الأوكرانية كييف مع استمرار القوات الروسية في مهاجمة الممرات الإنسانية في الحرب. وكانت هالينا المولودة في أوكرانيا لقيت حتفها إثر إطلاق الممثل اليك بالدوين النار من مسدس كان من المفترض أن يتم تحميله بطلقات فارغة ولكنه كان يحتوي على طلقات حية في موقع تصوير فيلم «راست» الذي يدور عن الغرب الأمريكي في «بونانزا كريك رانش» في ولاية نيوميكسكو الأمريكية في أكتوبر.

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