رسالة زيلينسكي إلى بوتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أمس على ظهور نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ملعب بموسكو، بتوجيه رسالة حادة.

وذكر في رسالة فيديو أن عدد الأشخاص، الذي يبلغ 100 ألف، أمام الملعب، إلى جانب 95 ألفا في الساحة نفسها، يتوافق تقريبا مع عدد الجنود الروس، الذين دخلوا أوكرانيا.

وأضاف «الآن، تخيلوا 14 ألف جثة في هذا الملعب، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الآخرين من الجرحى والمشوهين» في إشارة إلى التقديرات الأوكرانية بشأن الخسائر.

ودعا إلى وضع نهاية فورية للصراع، مضيفا «يجب أن تنتهي الحرب. اقتراحات أوكرانيا على الطاولة».