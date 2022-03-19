اليونيسف: آثار الحرب شنيعة على الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الحرب فورا، وقالت «يجب أن تنهي هذه الحرب! إنها مفزعة. آثارها على الأطفال شنيعة وغير مقبولة».

وذكرت أن المواطنين في أوكرانيا والنساء والأطفال الفارين أبرياء تماما وليس لهم علاقة بهذا النزاع، وقالت «إنهم لا يستحقون ذلك».

وسافرت الأمريكية، التي تولت مهام منصبها منذ فبراير الماضي، من نيويورك إلى ألمانيا الأسبوع الماضي لمناقشة، الوضع في أوكرانيا مع ممثلي الحكومة الألمانية، ضمن أمور أخرى.

وأعربت عن بالغ قلقها بشأن التطورات في أوكرانيا، حيث تتواصل الهجمات الروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وذكرت أن 148 فردا من موظفي اليونيسف لا يزالون في أوكرانيا لتزويد المواطنين بالإمدادات الضرورية.

وبحسب بيانات يونيسف، أقامت المنظمة 26 نقطة اتصال، يطلق عليها اسم «النقاط الزرقاء»، على طول طرق الفرار لتقديم الرعاية للاجئين وتسهيل العقبات البيروقراطية.

وأوضحت راسل أن هذه النقاط معنية أيضا بتسجيل الأشخاص، مضيفة أن المنظمة تعمل أيضا على الحيلولة دون الاتجار بالبشر أو أخذ أطفال من قبل غرباء.

وقالت راسل: «هذا أسرع تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. إنه تحد كبير للدول المستقبلة»، مضيفة أنه يتعين أيضا في ألمانيا طرح سؤال كيف وبأي لغة سيجري تعليم الكثير من الأطفال والمراهقين اللاجئين.

وذكرت مديرة اليونيسف أنها كثيرا ما سمعت خلال محادثات أجرتها أن اللاجئين يريدون «العودة إلى ديارهم قريبا».

دعم اليونيسف لأطفال العالم:

148موظفا يوجدون في أوكرانيا

26 نقطة دعم واتصال

15 ألف موظف لليونيسف عالميا

190 دولة تعمل بها المنظمة الدولية