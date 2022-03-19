شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد الغباري: مصر استردت طابا بتخطيط استراتيجي وفقا لقدراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنه في حرب أكتوبر، مصر أخذت بكل أسباب العلم، وتم التخطيط الاستراتيجي وفقا لقدراتنا، ولأن قدراتنا كانت محدودة في تلك الفترة إلى حد ما، فتم تقسيم تحرير سيناء على جزئين، أولهما كان بالقتال بالحصول على جزء من أرض سيناء وفتح قناة السويس، وثانيهما بالتفاوض والسياسة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "قمنا بتحرير الأرض بمسافة 30 كيلو، وعلم العدو الإسرائيلي أن لديك قوة، فقرر الدخول معك في مفاوضات، ودخلنا بعدها في جزء ثالث، واللجوء للتحكيم، وأنا أختار القاضي في تلك الحالة، وقدمنا الوثائق الخاصة بنا، وفاجئناهم بها، وبالفعل استرددنا طابا كاملة".

وقال: "التخطيط الاستراتيجي يستغرق الوقت، ومصر الآن خططت استراتيجيا حتى 2030، ثق تماما أنك ستصل لبر الأمان في التنمية طالما نظل سندا للدولة فيما تقدمه".